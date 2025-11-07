«Единая Россия» предложила Путину ряд решений по развитию спорта

«Единая Россия» предложила президенту Владимиру Путину некоторые решения по развитию спорта, среди которых поддержка тренеров и педагогов по адаптивному спорту, госпрограмма «Спорт» и другие, рассказала председатель комиссии генсовета «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи, зампред Госдумы Анна Кузнецова.

Она отметила, что сейчас тренеры-преподаватели по адаптивной физической культуре не имеют статус педагогических работников, из-за чего у них не накапливается педагогический стаж и они не получают дополнительные меры поддержки.

Также, по словам Кузнецовой, «Единая Россия» предложила решения по вопросам развития спортивных-школ интернатов.

«Мы предлагаем правительству провести анализ потребности в таких спортивных школах-интернатах в каждом регионе, при необходимости — внести изменения в госпрограмму «Спорт» в части федерального софинансирования», — отметила она.

По словам Кузнецовой, необходимо также внести изменения в программу поддержки детей-сирот.

Кроме того, Кузнецова рассказала Путину о реализации проекта по открытию адаптивных тренажерных залов «Новая высота» и законодательных инициативах в сфере патриотики.

Кузнецова добавила, что партия готова законодательно поддержать предложение Владимира Путина о синхронизации деятельности систем здравоохранения, спорта и просвещения, а также органов власти.