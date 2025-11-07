На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Рвется душа»: пилот из Сургута объяснил, зачем делает трюки со щенком на борту

Пилот из Сургута рассказал, что будет готовить собак к полетам в невесомости
Кадр из видео/pilotbarsov/VK

Пилот из Сургута Иван Барсов взял на борт самолета своего пса по кличке Бортач — в ходе выполнения трюка собака испытала невесомость. Пользователи оставили негативные реакции под публикацией. Сам пилот рассказал «Газете.Ru», что щенок сам запрыгивает в кабину и радуется полетам.

«Негативной реакции нет. Моя собака Бортач каждый день помогает нам в подготовке самолетов и уже привыкла к звуку двигателя и полетам. Часто он сам запрыгивал в самолет по своему желанию, поэтому не взять его туда, куда рвется его душа, я попросту не мог. Пес получил наслаждение, а после полета лез обратно в кабину», — рассказал пилот.

Барсов объяснил, что готовил собаку к полету. Пилот заявил, что готов и дальше возить животных на борту самолета.

«Каждый может летать, в том числе и наши ближние друзья-собаки. Подготовка была как у Белки и Стрелки. Мы готовимся к полетам на таких же центрифугах и [проводим] тренировки в замкнутом пространстве. Он показал себя отлично, и в дальнейшем отбор четвероногих пилотов будет проходить в таком же формате», — сказал Барсов.

До этого издание Ura.ru показало кадры полета собаки летчика Ивана Барсова — сына самого богатого депутата Сургута. Животное испытало невесомость во время выполнения трюка «Горка» — сначала самолет резко поднялся вверх, затем опустился вниз. Большинство пользователей оставили негативные реакции под постом.

Ранее в России призвали ввести «черные списки» с запретом на полеты для авиадебоширов.

