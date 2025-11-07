Россиян предупредили об опасности моды на выстраивание личных границ

Популярная психология и социальные сети буквально завалены советами по выстраиванию личных границ. Однако зачастую это понятие искажается и служит не для налаживания здоровых отношений с окружающими, а для оправдания собственной неуступчивости. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила практикующий психолог Елена Лосева.

«Люди не идут искать проблему в себе, а думают, что они исключительные, и весь мир их не понимает. Это приводит к разобщенности и неумению строить контакт с другими», — объяснила специалист.

По ее мнению, излишняя психологизация зачастую приводит к одиночеству, а количество конфликтов в обществе увеличивается.

По данным австралийских исследователей, каждый четвертый житель страны регулярно чувствует себя одиноким. Это состояние не просто снижает настроение — оно напрямую влияет на психическое и физическое здоровье.

Ученые объяснили, что человек биологически «запрограммирован» на связь с другими. Эволюция сделала социальное взаимодействие одним из ключевых механизмов выживания — в нем задействованы почти все области мозга.

