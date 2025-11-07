Москвичи смогут купить на столичных ярмарках холодец по старинной рецептуре

В Москве на ярмарках появился холодец по традиционному рецепту

7 ноября в России отмечают День холодца — неофициальный праздник, посвященный одному из самых узнаваемых блюд русской кухни. Как сообщает портал mos.ru, на московских межрегиональных ярмарках в честь праздника представили холодец, приготовленный по традиционной рецептуре.

Отмечается, что дата выбрана не случайно: раньше холодец традиционно подавали после наступления холодов.

Холодец в Москву доставили производители из Липецкой, Тамбовской, Ивановской и Ивановской областей, а также из Чебоксар. В основе блюда — фермерские свинина и говядина, из приправ — только соль, перец и лавровый лист.

Сообщается, что также на московских ярмарках можно приобрести мясо для приготовления холодца дома. Блюдо ценится не только за вкус, но и за пользу: оно содержит коллаген, аминокислоты, витамины группы B и фосфор, способствующие укреплению суставов, кожи и иммунной системы.

Московские ярмарки традиционно собирают фермеров более чем из 40 регионов России. Перед поступлением на прилавки вся продукция проходит проверку ветеринарной службы города.

По данным столичных властей, только за летний сезон ярмарки посетили около четырех млн человек, которые приобрели почти 5,5 тыс. тонн товаров.