В Британии запретят приложения, «раздевающие» людей по фото

Politico: власти Британии хотят запретить программы для оголения людей по фото
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Власти Великобритании намерены запретить приложения для мобильных устройств, которые «раздевают» людей по фотографии. Об этом сообщает Politico.

Как отмечается, приложение с функцией «раздевания» использует для этой функции технологию «глубоких фейков», которая позволяет удалять одежду с фотографий людей. На итоговом изображении нейросеть дорисовывает обнаженные участки тела.

«Правительство Великобритании предложит запретить ... приложения для «раздевания» в рамках своей предстоящей стратегии борьбы с насилием в отношении женщин и девочек на фоне давления со стороны участников кампании по борьбе с сексуальным насилием на основе дипфейков», — отмечает издание.

В апреле компания Apple удалила из App Store приложения, которые с помощью нейросети могли раздевать девушек на фотографиях. Приложения предлагали нейросети для «раздевания» людей с фотографий. Подобные сервисы противоречат стандартам Apple, так как такой фоторедактор может быть использован без согласия изображаемых на фотографиях людей.

Ранее звезда Comedy Woman пожаловалась на «раздевающие» людей программы.

