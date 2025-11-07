На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Челябинске рассмотрят дело об убийстве экс-главреда «Курганских вестей»

Суд в Челябинске рассмотрит дело об убийстве журналиста Владимира Кирсанова
В понедельник, 10 ноября, Челябинский областной суд начнет рассмотрение дела об убийстве бывшего главного редактора «Курганских новостей» Владимира Кирсанова, которое произошло больше 20 лет назад. Об этом сообщает РИА Новости.

«Судебное заседание назначено на 10 ноября на 14:00 (12:00 мск)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что рассмотрение пройдет при участии коллегии присяжных.

По версии следствия, 17 мая 2001 года участники ОПГ Александр Штингер, Иван Курпишев, Геннадий Прокудин и Сергей Аракелов забили Кирсанова насмерть в его же гараже металлической дубинкой, избавились от тела, а затем переставили автомобиль жертвы к зданию, где мужчина работал. Мотивом для совершения убийства могла стать профессиональная деятельность журналиста.

Аракелов и Прокудин были убиты в 2000-х, а Штингер и Курпишев в настоящее время находятся в СИЗО. Установить личности подозреваемых удалось в 2021 году благодаря экспертизе.

Ранее в ОАЭ нашли мертвыми «друга Дурова» Романа Новака и его жену.

