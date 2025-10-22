На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Подросток угнал у пенсионера машину, чтобы покататься, и уснул в ней

Под Калининградом 18-летний юноша вскрыл и завел чужую машину отверткой
Depositphotos

В Калининградской области 18-летний юноша угнал чужой автомобиль, но заснул в салоне и попался. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Житель Советска обратился в полицию с заявлением о пропаже транспортного средства. 79-летний мужчина сообщил, что его иномарка, припаркованная у дома на Жилинском шоссе, бесследно исчезла.

Принадлежащий пенсионеру автомобиль обнаружили в одном из дворов. При этом внутри спал угонщик, которым оказался 18-летний местный житель. Молодой человек заявил, что угнал машину, чтобы прокатиться. Он открыл дверь отверткой, при помощи которой затем смог завести транспортное средство.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ. Юному угонщику, который уже привлекался к уголовной ответственности, грозит до пяти лет лишения свободы. На время следственных действий его отпустили под подписку о невыезде.

Ранее школьницы угнали такси у водителя, пока тот покупал им алкоголь.

