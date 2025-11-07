На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве рассказали о развитии креативных индустрий

Фурсин: Москва создает инфраструктуру для кинопроектов с другими странами
Илья Питалев/РИА Новости

Москва хочет создавать экспортоориентированные продукты в кино, медиа и видеоиграх, рассказал агентству городских новостей «Москва» министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

Он отметил, что форум «Культура. Медиа. Цифра», который впервые прошел в 2024 году, стал площадкой для обсуждения сотрудничества и трендов креативных индустрий.

«Хотелось бы, чтобы форум стал основой для создания экспортноориентированных продуктов», — сказал он.

Фурсин добавил, что Москва активно развивает сферу кино.

«Мы учредили несколько грантов и субсидий, чтобы поддерживать создание совместных проектов с другими странами», — отметил он.

Напомним, форум «Культура. Медиа. Цифра» проходит 6-7 ноября в Москве. Всего в нем принимают участие более 160 экспертов из более чем 20 стран мира.

