Госдума предложила ограничить долю собственных марок супермаркетов

Депутаты предложили ограничить долю собственных марок у торговых сетей
Сергей Пятаков/РИА «Новости»

В Госдуме рассматривается инициатива о сокращении доли товаров собственных торговых марок (СТМ) в супермаркетах до 25%. Об этом сообщают «Ведомости».

Инициатива принадлежит фракции «Справедливая Россия». Депутаты во главе с Сергеем Мироновым предложили внести соответствующие поправки в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности». Как отмечается, ограничение доли СТМ может привести к исчезновению части продуктов, поскольку у некоторых ретейлеров на собственные марки приходится до 95% ассортимента.

Представители фракции подчеркнули, что доля товаров собственных марок растет довольно быстро.

В сентябре аналогичное предложение поступило от Руспродсоюза, который предложил ограничить долю СТМ до 25% в рамках одной категории товаров. Организация отметила, что это поможет сохранить разнообразие продукции на полках и поддержать отечественные бренды.

Законопроект опубликован 6 ноября на портале системы обеспечения законодательной деятельности. При одобрении инициативы ограничения начнут действовать с 1 сентября 2026 года.

Ранее в Госдуму внесли поправки для защиты покупателей готовой еды.

