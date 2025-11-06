На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России хотят ввести маткапитал на третьего ребенка не менее 1 млн рублей

Рыбальченко: маткапитал на третьего ребенка должен быть не менее 1 млн рублей
close
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Сергей Рыбальченко, возглавляющий комиссию Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, выступил с инициативой об увеличении размера материнского капитала, выплачиваемого на третьего ребенка, до суммы не менее одного миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Рыбальченко, необходимо создать систему материнского капитала, обеспечивающую адекватную поддержку каждой семье, при этом размер выплаты должен увеличиваться с рождением каждого последующего ребенка.

«Регионы уже могут вводить и донастраивать эту политику в отношении третьих и последующих детей», – подчеркнул Рыбальченко.

Предлагается также ввести прогрессивную шкалу материнского капитала, предусматривающую удвоение выплаты при рождении второго ребенка и значительное увеличение при рождении третьего.

Отмечается, что в настоящее время в 16 субъектах России уже действуют программы, предусматривающие выплату в размере одного миллиона рублей при рождении третьего ребенка. Однако на федеральном уровне пока существует только субсидия на погашение ипотечного кредита.

Ранее сообщалось, что в России могут разрешить использовать маткапитал на ремонт жилья.

