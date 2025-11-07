На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Екатеринбурге приостановили снос киосков «до принятия адекватного решения»

Губернатор Паслер потребовал остановить снос киосков в Екатеринбурге
Dark_Side/Shutterstock/FOTODOM

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поручил приостановить снос киосков и других объектов нестационарной торговли в Екатеринбурге. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Соответствующее поручение было направлено главе Екатеринбурга Алексею Орлову.

«Вижу много сообщений в СМИ, обращений от жителей и малого бизнеса. Поручил главе города приостановить работы по демонтажу до принятия адекватного решения» — написал Паслер.

Работы по демонтажу будут приостановлены «до принятия адекватного решения». Он отметил, что Орлов должен создать рабочую группу для решения данного вопроса.

В 2022 году правительство РФ разрешило регионам продлевать действующие договоры на размещение торговых объектов до семи лет, чтобы урегулировать сферу уличной торговли. В Свердловской области срок продления установили на два года.

До этого Денис Паслер снял с должности двух министров. Трудовые договоры расторгнуты с министром экономики Русланом Садыковым и с министром цифрового развития Михаилом Пономарьковым.

Ранее вице-губернатора Свердловской области отправили в отставку.

