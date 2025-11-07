На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Повздорил»: в московском метро один пассажир напал на другого и объяснил свое поведение

В московском метро один пассажир напал на другого и попал на видео
true
true
true

В московском метро один из пассажиров напал на другого и скрылся. Инцидент попал на видео, позже нарушитель общественного порядка задержали. Об этом сообщила официальный представитель ГУ МВД России Ирина Волк в личном Telegram-канале.

Инцидент произошел в переходе между станциями метро «Проспект Мира» Калужско-Рижской и Кольцевой линий. На кадрах видно, как хулиган подбегает к потерпевшему, запрыгивает на него, избивает, а затем убегает. Правоохранители установили, что в момент нападения агрессор находился в состоянии алкогольного опьянения.

На место ЧП прибыли полицейские, которые вызвали пострадавшему скорую помощь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Задержанный на камеру рассказал, что «повздорил с неизвестным ему гражданином», раскаялся и принес потерпевшему извинения.

Ранее в московском метро задержали мужчин, проникших в тоннель ради эффектных фото.

