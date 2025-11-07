Стало известно, почему доходы онлайн-пиратов «перетекают» из России в Белоруссию

Выручка интернет-пиратов начала перетекать из России в Белоруссию. Такие выводы сделали аналитики F6 (бывшая Group-IB), пишет «Коммерсант».

По информации исследователей, организаторы пиратских ресурсов в России за последние два года потеряли 20% доходов, в то время, как их белорусские «коллеги» увеличили выручку на 12% и достигли $794 тыс.

Аналитики объясняют, что это может быть связано с возросшей доступностью контента и более либеральными мерами по борьбе с пиратством в республике. В России же, наоборот, усилили борьбу с пиратством, усовершенствовали антипиратское законодательство, стали более внимательно следить за блокировками сайтов, что и привело к уходу теневых рекламодателей с рынка.

Эксперты F6 отмечают, что, в отличие от русскоязычных пиратских CDN-сервисов (сетей дистрибуции контента), в белорусские пиратские плееры не встроена реклама. В Белоруссии «пираты» зарабатывают не столько от показа рекламы, сколько от «добровольных пожертвований от подписчиков».

Ранее Nintendo потребовала через суд от геймера 4,5 млн за популяризацию пиратства.