На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве за мошенничество с инвестициями будут судить «успешного предпринимателя»

МВД: бизнесмен предстанет перед судом за аферы на 122 млн рублей
true
true
true
close
МВД РФ

Мужчина, выдававший себя за успешного предпринимателя и инвестора, предстанет перед судом в Москве за аферы на 122 млн рублей. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По версии следствия, злоумышленник посещал различные тренинги по инвестициям, заводил знакомства с их участниками и уговаривал вложиться в якобы выгодные проекты, которые должны были принести высокую прибыль. Так предпринимательница из Санкт-Петербурга поверила мнимому инвестору и передала ему семь млн рублей. В дальнейшем мужчина выплатил ей под видом процентов 750 тыс. рублей. В последствии он перестал выходить на связь, и женщина обратилась в полицию.

Как выяснилось в ходе расследования, задержанный оказался причастен к 23 преступлениям с общим ущербом более 122 млн рублей, сказала Волк.

Неудачливого бизнесмена задержали в Тульской области и отправили под домашний арест.

По словам представителя МВД России, в настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Тверской районный суд города Москвы для рассмотрения по существу.

Ранее россиян предупредили о мошеннических схемах, связанных с возвращением Visa.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами