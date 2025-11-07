В Москве за мошенничество с инвестициями будут судить «успешного предпринимателя»

МВД: бизнесмен предстанет перед судом за аферы на 122 млн рублей

Мужчина, выдававший себя за успешного предпринимателя и инвестора, предстанет перед судом в Москве за аферы на 122 млн рублей. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По версии следствия, злоумышленник посещал различные тренинги по инвестициям, заводил знакомства с их участниками и уговаривал вложиться в якобы выгодные проекты, которые должны были принести высокую прибыль. Так предпринимательница из Санкт-Петербурга поверила мнимому инвестору и передала ему семь млн рублей. В дальнейшем мужчина выплатил ей под видом процентов 750 тыс. рублей. В последствии он перестал выходить на связь, и женщина обратилась в полицию.

Как выяснилось в ходе расследования, задержанный оказался причастен к 23 преступлениям с общим ущербом более 122 млн рублей, сказала Волк.

Неудачливого бизнесмена задержали в Тульской области и отправили под домашний арест.

По словам представителя МВД России, в настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Тверской районный суд города Москвы для рассмотрения по существу.

