«Хотела мусорнуться»: подмосковная школьница избила девочку из-за слухов

В Подмосковье школьница избила девочку, обвинив ее в распускании слухов
Depositphotos

В Подмосковье 14-летняя школьница обвинила другую девочку в распускании слухов и прилюдно избила ее. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+».

Агрессорша сначала заставляла девочку извиниться за распускание слухов, и она согласилась это сделать, если та ее не тронет. Однако, когда школьница встала и начала извиняться, оппонентка нанесла ей удар ногой в лицо.

«Че, заяву пойдешь писать? Ты ж хотела мусорнуться», — заявила нападавшая после первого удара.

После этого нападавшая начала избивать жертву руками, пока та пыталась сгруппироваться, защищаясь от побоев. При этом агрессорша сообщила, что «гонялась» за девочкой полмесяца после того, как та якобы распустила слухи. Также школьница нецензурно выражалась и оскорбляла пострадавшую.

Никто из присутствовавших не вмешался в происходящее, однако очевидцы сняли все на видео. Отмечается, что родители нападавшей после случившегося якобы угрожают пострадавшей девочке.

Ранее в Петербурге школьники избили мальчика после слуха о размере полового органа.

