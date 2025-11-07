На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пассажиры первого за 14 лет паромного рейса из Турции в Россию провели ночь в море

Пассажиры парома из Турции провели ночь в море, ожидая разрешения на вход в Сочи
true
true
true
close
Julia Shauerman/Shutterstock/FOTODOM

Пассажиры первого за многие годы паромного рейса из Турции в Россию провели ночь в море в ожидании разрешения зайти в порт Сочи. Об этом сообщает РИА Новости.

«Провели ночь на пароме, все еще ждем разрешения. Без изменений», — рассказала пассажирка Татьяна парома Seabridge.

Вечером 5 ноября первый за 14 лет паром из турецкого Трабзона прибыл к берегам Сочи.

На борту Seabridge находятся 20 человек. В настоящее время паром ждет швартовки в нескольких милях от берега. Обратный рейс из Сочи в Трабзон планировался на вечер 6 ноября.

Представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр сообщал агентству, что паром застрахован от всех рисков. Перевозка машин пассажиров будет стоить от 30 тыс. рублей, цена может увеличиться из-за размера автомобиля. Однако в ближайшее время перевозка транспортных средств не планируется.

В неделю будет два рейса парома, цены стартуют от $55 со скидкой на первые рейсы. При этом пассажиры парома смогут расплачиваться на борту рублями в кафетерии и ресторане.

Ранее сообщалось, что в Турции правоохранители ищут пропавшую гражданку России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами