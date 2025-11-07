Пассажиры первого за 14 лет паромного рейса из Турции в Россию провели ночь в море

Пассажиры парома из Турции провели ночь в море, ожидая разрешения на вход в Сочи

Пассажиры первого за многие годы паромного рейса из Турции в Россию провели ночь в море в ожидании разрешения зайти в порт Сочи. Об этом сообщает РИА Новости.

«Провели ночь на пароме, все еще ждем разрешения. Без изменений», — рассказала пассажирка Татьяна парома Seabridge.

Вечером 5 ноября первый за 14 лет паром из турецкого Трабзона прибыл к берегам Сочи.

На борту Seabridge находятся 20 человек. В настоящее время паром ждет швартовки в нескольких милях от берега. Обратный рейс из Сочи в Трабзон планировался на вечер 6 ноября.

Представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр сообщал агентству, что паром застрахован от всех рисков. Перевозка машин пассажиров будет стоить от 30 тыс. рублей, цена может увеличиться из-за размера автомобиля. Однако в ближайшее время перевозка транспортных средств не планируется.

В неделю будет два рейса парома, цены стартуют от $55 со скидкой на первые рейсы. При этом пассажиры парома смогут расплачиваться на борту рублями в кафетерии и ресторане.

