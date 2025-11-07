Схему с продажей квартир мошенники начали применять на автомобилях

Мошенники адаптировали схему с продажей квартир на автомобили. Они вынуждают владельцев продавать машины, после чего сделки признают недействительными, вынуждая возвращать деньги, которые уже оказались в распоряжении преступников. Жертв аферисты находят с помощью массового обзвона, в основном – среди пенсионеров, рассказал 360.ru автоэксперт, автоюрист Алексей Леонов.

Чаще всего преступники звонят человеку по видеосвязи, чтобы произвести впечатление – например, формой, фальшивым удостоверением. Они запугивают жертву, внушая ей, что взяли на ее имя кредит, а средства перевели на поддержку ВСУ.

«Им внушают, что нужно перекрыться другими кредитами, продать свое имущество, квартиры, машины, и все перевести на некий безопасный счет. С людьми, бывает, работают даже до месяца. Там целая схема», — объяснил Леонов.

Мошенники могут внушить человеку, что покупатель машины – сам преступник, и его надо арестовать. Так они вынуждают его согласиться на любую предложенную цену, обещая, что после задержания ему вернут автомобиль и деньги. Позднее, когда владелец авто понимает, что стал жертвой обмана, он обращается в полицию. В суде такие сделки признают недействительными, так как человек действовал по указке аферистов. Причем его обязуют вернуть деньги, которые уже успели забрать мошенники.

Чтобы не нарваться на преступников, Леонов призвал всегда адекватно оценивать стоимость машины, состояние продавца. Среди жертв аферистов чаще встречаются пожилые люди, они продают хорошие авто с небольшим пробегом чуть ли не за полцены – это сразу должно насторожить, подчеркнул автоюрист. Если, например, машина стоит 1 млн рублей, а ее предлагают за 500 тыс. рублей, то это, вероятнее всего, автоафера.

Кроме того, юрист порекомендовал запросить у продавца справку о дееспособности, снять заключение сделки на видео, а также привести с собой на процедуру нотариуса.

«Если продавец этого не предложил, то следует настоять на этом самому. Кроме того, нотариус также может проверить его дееспособность», — заключил эксперт.

Напомним, подобная схема стала большой проблемой при сделках купли-продажи квартир, на фоне чего в Госдуме приступили к обсуждению необходимости ввести в России обязательное предоставление справки о дееспособности участников сделок. Поводом к начавшейся дискуссии стали случаи оспаривания продавцами квартир сделок через суд со ссылками на собственную недееспособность. Суды встают на сторону продавцов, которые уверяют, что находились под влиянием мошенников, а покупатели остаются ни с чем — без квартиры и денег. Поможет ли это защитить покупателей — в материале «Газеты.Ru».

