На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Схему с продажей квартир мошенники начали применять на автомобилях

Автоюрист Леонов: мошенники адаптировали схему с продажей квартир на машины
true
true
true
close
AstroStar/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники адаптировали схему с продажей квартир на автомобили. Они вынуждают владельцев продавать машины, после чего сделки признают недействительными, вынуждая возвращать деньги, которые уже оказались в распоряжении преступников. Жертв аферисты находят с помощью массового обзвона, в основном – среди пенсионеров, рассказал 360.ru автоэксперт, автоюрист Алексей Леонов.

Чаще всего преступники звонят человеку по видеосвязи, чтобы произвести впечатление – например, формой, фальшивым удостоверением. Они запугивают жертву, внушая ей, что взяли на ее имя кредит, а средства перевели на поддержку ВСУ.

«Им внушают, что нужно перекрыться другими кредитами, продать свое имущество, квартиры, машины, и все перевести на некий безопасный счет. С людьми, бывает, работают даже до месяца. Там целая схема», — объяснил Леонов.

Мошенники могут внушить человеку, что покупатель машины – сам преступник, и его надо арестовать. Так они вынуждают его согласиться на любую предложенную цену, обещая, что после задержания ему вернут автомобиль и деньги. Позднее, когда владелец авто понимает, что стал жертвой обмана, он обращается в полицию. В суде такие сделки признают недействительными, так как человек действовал по указке аферистов. Причем его обязуют вернуть деньги, которые уже успели забрать мошенники.

Чтобы не нарваться на преступников, Леонов призвал всегда адекватно оценивать стоимость машины, состояние продавца. Среди жертв аферистов чаще встречаются пожилые люди, они продают хорошие авто с небольшим пробегом чуть ли не за полцены – это сразу должно насторожить, подчеркнул автоюрист. Если, например, машина стоит 1 млн рублей, а ее предлагают за 500 тыс. рублей, то это, вероятнее всего, автоафера.

Кроме того, юрист порекомендовал запросить у продавца справку о дееспособности, снять заключение сделки на видео, а также привести с собой на процедуру нотариуса.

«Если продавец этого не предложил, то следует настоять на этом самому. Кроме того, нотариус также может проверить его дееспособность», — заключил эксперт.

Напомним, подобная схема стала большой проблемой при сделках купли-продажи квартир, на фоне чего в Госдуме приступили к обсуждению необходимости ввести в России обязательное предоставление справки о дееспособности участников сделок. Поводом к начавшейся дискуссии стали случаи оспаривания продавцами квартир сделок через суд со ссылками на собственную недееспособность. Суды встают на сторону продавцов, которые уверяют, что находились под влиянием мошенников, а покупатели остаются ни с чем — без квартиры и денег. Поможет ли это защитить покупателей — в материале «Газеты.Ru».

Ранее мошенники вынудили россиянку продать автомобиль под предлогом замены домофона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами