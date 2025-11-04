В Белоруссии ДНК-тест помог вычислить гаражного вора

БелТА: в Могилеве вычислили гаражного вора по ДНК и запаховому следу

В белорусском Могилеве сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого в серии краж из гаражей благодаря анализу ДНК и запаховых следов. Об этом сообщили агентству БелТА в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области.

В течение месяца в одном из гаражных кооперативов города произошло три кражи, в ходе которых были похищены электроинструменты, аккумуляторы, наборы инструментов и другое имущество на общую сумму около 4 тыс. белорусских рублей (более 108 тыс. российских рублей). В двух случаях злоумышленник проникал через проломленные крыши гаражей, в третьем объекте крыша отсутствовала полностью.

Во время осмотра мест преступлений эксперты изъяли различные улики, включая окурок и запаховый след, а также куртку, которую оставил предполагаемый преступник.

По данным следствия, к кражам оказался причастен один и тот же 37-летний ранее судимый мужчина. Часть похищенного имущества была изъята у подозреваемого. Судебная генетическая экспертиза ДНК с окурка сигареты подтвердила причастность мужчины, а одорологическая экспертиза запахового следа с куртки также указала на него.

По фактам краж возбудили уголовные дела.

Ранее в Испании начался первый в истории судебный процесс над генпрокурором.