Продажу ряда анаболиков, стероидов и психостимуляторов запретили в России

Кабмин России внес в список ядовитых веществ ряд анаболиков и стероидов
true
true
true
close
Shutterstock

Правительство России внесло некоторые анаболические стероиды и психостимуляторы в список сильнодействующих и ядовитых веществ (СДВ). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на постановление кабмина.

В список СДВ внесли стероиды, в том числе дизайнерский андростанол, ряд селективных модуляторов андрогенных рецепторов — SARMs. Речь идет о лигандроле, масторине, тестолоне, рекардине и ревероле.

Кроме того, туда добавили некоторые психостимуляторы, включая 1,4-диметилпентиламин (1,4-ДМАА).

Эти вещества не зарегистрированы в Государственном реестре лекарств РФ и не используются в медицинских целях. Их фармакологические свойства до конца не изучены и способны нанести серьезный вред здоровью — нарушить обмен веществ и работу печени.

В августе сообщалось, что в России начали продавать подделки известного лекарства «Орлистат», которое назначают при ожирении и диабете.

Ранее бодибилдер показал, как стероиды изуродовали его тело.

