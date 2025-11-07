Названы факторы, которые могут вызвать болезни щитовидки

Наличие тяжелых металлов, ионизирующее излучение, нарушения качества пищи и питьевой воды могут влиять на развитие заболеваний щитовидной железы. Об этом kp.ru рассказала ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, врач-лаборант Марина Вершинина.

По ее словам, риск столкнуться с недугом выше у тех людей, чьи родственники уже испытывают подобные проблемы. Врач предупредила, что наиболее опасным считается дефицит йода, поскольку он может спровоцировать эндемический зоб — увеличение железы, проблемы с глотанием и изменением голоса. Кроме того, нарушения в работе щитовидки могут появляться после приема некоторых лекарств или перенесенных заболеваний.

«Иногда вирусные инфекции могут приводить к развитию подострого тиреоидита — воспаления щитовидной железы и болей в области шеи. Заболевания щитовидной железы также могут быть вызваны аутоиммунными процессами», — уточнила Вершинина.

Заместитель главного врача по координации онкологической службы НМИЦ эндокринологии Минздрава России, хирург и онколог Петр Никифорович до этого говорил, что любой человек может столкнуться с заболеваниями щитовидной железы, однако некоторые категории пациентов особенно подвержены риску. По его словам, чаще всего заболевания щитовидной железы встречаются у женщин.

