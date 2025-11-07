Надзирательница завела романтические отношения с заключенным и попала под суд

В Великобритании тюремщицу судят за отношения с заключенным

В Великобритании надзирательница тюрьмы предстала перед судом из-за отношений с заключенным. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, 46-летняя Ребекка Пинкард в период с 9 апреля по 6 июля прошлого года вступила в отношения с осужденным, занимаясь с ним сексом.

После того, как о ситуации стало известно, женщину арестовали. По словам обвинения, совершив эти действия, злоупотребила общественным доверием. Во время судебного заседания она находилась в зале, а не на скамье подсудимых в кабине со стеклом.

По словам адвоката женщины, в деле есть факты, о которых можно поспорить, но детали не раскрыл.

Судья освободил Пинкард под залог. Если до следующего судебного заседания она совершит какое-либо правонарушение, ей грозит более серьезное наказание.

До этого другая сотрудница тюрьмы в Великобритании пошла под суд за отношения с заключенным. После того, как о ситуации стало известно, женщина покинула пост.

