Названа причина, почему предновогодняя суета в этом году началась в середине осени

Подготовка к Новому году началась почти месяц назад: возле торговых центров стоят елки, магазины сияют гирляндами, начинают завозить новогодние товары. Почему праздничное настроение россиянам начинают создавать уже в октябре и для чего это нужно, «Газете.Ru» рассказал Ахтам Юнусов, маркетолог, основатель бизнес-клуба «Олимп», организатор бизнес-форумов и конференций.

«Может показаться, что праздничная атмосфера формируется искусственным путем: ретейлы активно демонстрируют потребителям новогоднюю атрибутику, чтобы раньше начать «горячий сезон». Это не совсем так. Прежде чем инициировать массовую продажу товаров этой категории, проводятся маркетинговые исследования. Эксперты изучают поисковые запросы пользователей, наблюдают за динамикой спроса и принимают решения на основе этих данных», — объяснил он.

По его словам, статистика показывает, что уже в октябре люди стали активно интересоваться подходящими нарядами и цветовой гаммой на Новый год — на 70% больше, чем в октябре 2024. Увеличились запросы и про украшение елок — на 43% по сравнению с прошлым годом.

«Уходящий год для многих россиян был непростым: неопределенность, финансовая нестабильность и обилие новостей оказали на людей сильное давление. Появился внутренний запрос на что-то хорошее, доброе и светлое. Новый год же у всех именно с этим ассоциируется. И бренды должны это считывать, чтобы закрывать потребности своего потребителя», — добавил маркетолог.

Для бизнеса ранняя подготовка к празднику выгодна: больше времени на продажу востребованной продукции, возможность расширить ассортимент за счет дополнительных категорий. Ведь помимо подарков и украшений, люди больше заботятся о создании новогодней атмосферы в доме — покупают свечи, уютные пледы и другие товары повседневного пользования.

Для покупателей тоже есть явные плюсы.

«Общий эмоциональный подъем. Это действительно заметно: уже слышна новогодняя музыка, люди становятся более открытыми и доброжелательными. Предчувствие скорого праздника производит очевидный положительный эффект на настроении. Еще один плюс — возможность разгружаться и наслаждаться праздничным настроением. Часто последние две недели перед Новым годом превращаются в гонку и лишний стресс, не оставляя времени на само ощущение праздника. А когда у человека впереди три месяца, он успевает проникнуться этим состоянием и спокойно планировать свои действия. Такой подход может стать для российского рынка привычным. Еще один важный плюс — комфортное распределение бюджета. Большая разница — тратить большую сумму разом или разделить ее на несколько частей. К тому же это способствует более осознанному подходу к тратам. Можно не спешно составить список необходимого, заранее запастись подарками и выбирать из большого ассортимента», — рассказал он.

По мнению маркетолога, самое важное для бизнеса — не перестараться с интенсивной рекламой. Когда праздник начинается рано, покупатель пресыщается от бесконечных акций, распродаж и рассылок в духе «Купи!». На примере ажиотажа от «черной пятницы» можно увидеть, что люди реально устают от большого количества навязанных предложений.

«Сейчас многие бренды стараются создавать комфортную среду, формировать настроение и сами устраивают инфоповоды. Эмоциональное вовлечение — это плюс к лояльности потребителя и выстраиванию положительной коммуникации с аудиторией. И такой подход выгоден для всех: не манипулировать, а вдохновлять. Ведь даже в самые тяжелые времена люди не прекратят тратить деньги на праздники. Современный покупатель стал более осознанным. Долгосрочное планирование, грамотное распределение трат, контроль импульсивных покупок, экономия даже на базовых вещах — в последнее время многие задумались об этом. И ретейлы тоже должны перестраиваться: перестать работать «в лоб», больше заботиться о своей репутации и комфорте для человека», — добавил маркетолог.

Праздничный сезон, начавшийся раньше, — отражение потребности людей в позитивных символах и стабильности. Это помогает пережить осень, распределить силы и встретить зиму в хорошем настроении — без лишних затрат и суеты. И растянутый на три месяца Новый год может стать тем самым периодом, когда ожидание действительно приносит радость, резюмировал он.

