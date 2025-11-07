Россиянам объяснили, почему срок поиска работы увеличился до шести месяцев

От выхода кандидата на работу сейчас не зависит экономический прорыв той или иной компании, поэтому отдел кадров не торопится нанимать новых сотрудников. По этой причине срок поиска работы увеличился и сейчас составляет от трех до шести месяцев, рассказал «Газете.Ru» Владислав Быханов, управляющий партнер кадровой компании Cornerstone.

Эксперт порекомендовал всем, кто работает в найме, отложить минимум 2-3 зарплаты, чтобы не остаться без средств в случае увольнения.

«А еще, в текущем времени лучше всего развиваться сразу в двух профессиях, потому что велик риск того, что рынок труда и дальше будет сильно трансформироваться в связи с новыми законами о налогах. Вместо того, чтобы пить антидепрессанты, рынок которых сейчас на пике, из-за ситуации на работе, настало самое лучшее время сделать из своего любимого хобби вторую профессию или просто с нуля обучиться чему-то новому, что может стать «временной» профессией, если постоянная перестанет приносить доход. Самое время переключить внимание с проблемной зоны на ту, которую можно развить с нуля и создать новый источник дохода», — отметил он.

По словам эксперта, рынок труда трансформируется в рынок услуг, поэтому оказывать эти услуги — важный навык, который прокормит, если с оклада вы вдруг «слетите».

«А потерять свое место внезапно может кто угодно — даже самые эффективные сотрудники, если дела компании плохи», — рассказал эксперт.

Как рассказал Быханов, раньше рынок «рос», и от выхода на работу каждого нового сотрудника зависело многое.

«Вышел новый сотрудник — он сразу включался в систему «выставления счетов». А сейчас как в хоккее: «атакуй — не атакуй, все равно получишь шайбу». К тому же, рынок труда уже готовится к новогодним праздникам и каникулам, а значит, процесс принятия решений по найму может еще сильнее затянуться и замереть», — резюмировал он.

