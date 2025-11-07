На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам объяснили, почему срок поиска работы увеличился до шести месяцев

Эксперт Быханов: россиянам нужно отложить минимум 2-3 зарплаты на случай увольнения
true
true
true
close
Orathai Mayoeh/Shutterstock/FOTODOM

От выхода кандидата на работу сейчас не зависит экономический прорыв той или иной компании, поэтому отдел кадров не торопится нанимать новых сотрудников. По этой причине срок поиска работы увеличился и сейчас составляет от трех до шести месяцев, рассказал «Газете.Ru» Владислав Быханов, управляющий партнер кадровой компании Cornerstone.

Эксперт порекомендовал всем, кто работает в найме, отложить минимум 2-3 зарплаты, чтобы не остаться без средств в случае увольнения.

«А еще, в текущем времени лучше всего развиваться сразу в двух профессиях, потому что велик риск того, что рынок труда и дальше будет сильно трансформироваться в связи с новыми законами о налогах. Вместо того, чтобы пить антидепрессанты, рынок которых сейчас на пике, из-за ситуации на работе, настало самое лучшее время сделать из своего любимого хобби вторую профессию или просто с нуля обучиться чему-то новому, что может стать «временной» профессией, если постоянная перестанет приносить доход. Самое время переключить внимание с проблемной зоны на ту, которую можно развить с нуля и создать новый источник дохода», — отметил он.

По словам эксперта, рынок труда трансформируется в рынок услуг, поэтому оказывать эти услуги — важный навык, который прокормит, если с оклада вы вдруг «слетите».

«А потерять свое место внезапно может кто угодно — даже самые эффективные сотрудники, если дела компании плохи», — рассказал эксперт.

Как рассказал Быханов, раньше рынок «рос», и от выхода на работу каждого нового сотрудника зависело многое.

«Вышел новый сотрудник — он сразу включался в систему «выставления счетов». А сейчас как в хоккее: «атакуй — не атакуй, все равно получишь шайбу». К тому же, рынок труда уже готовится к новогодним праздникам и каникулам, а значит, процесс принятия решений по найму может еще сильнее затянуться и замереть», — резюмировал он.

Ранее россиянам дали советы о том, как правильно вести себя на собеседовании.

