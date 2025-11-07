На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Уже треть российских компаний применяют нейросети в рабочих процессах

IFORS Research: треть компаний в России уже применяют нейросети
Shutterstock

Интерес к технологиям искусственного интеллекта в предпринимательской среде растет стремительно. Уже треть компаний (33%) применяют нейросети в своих процессах, еще 49% находятся на этапе внедрения или рассматривают такую возможность.

Это показало исследование IFORS Research, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Это означает, что 82% предпринимателей так или иначе вовлечены в использование искусственного интеллекта в своей работе. Для инструмента, который появился на рынке исторически недавно, это по-настоящему высокий показатель.

Лишь 23% предпринимателей уверены, что в их сфере деятельности заменить человека нейросетями невозможно. Остальные в той или иной степени допускают такую перспективу — показатель, который говорит о серьезном изменении восприятия технологий.

Еще один важный вывод исследования — растущая потребность в новых технологических навыках. Большинство предпринимателей (66%) считают, что сотрудникам нужно учиться работать с нейросетями: 9% говорят о необходимости полной переквалификации, а 57% — о важности освоения новых инструментов искусственного интеллекта.

Таким образом, малый и средний бизнес уже активно осваивает искусственный интеллект, и делает это осознанно — с пониманием рисков, ограничений и роли человека в новой технологической реальности, говорится в исследовании.

Ранее были названы самые популярные нейросети у россиян.

