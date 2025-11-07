Врач рассказал, что скрывается за безобидной «шишкой» на ноге

Небольшая косточка на большом пальце ноги хотя и вызывает дискомфорт из-за внешнего вида, все же кажется многим вполне безобидной. Но это только на первый взгляд. О том, что на самом деле скрывается за «шишкой» и как справиться с проблемой, «Газете.Ru» рассказал травматолог-ортопед «СМ-Клиника» Алишер Зохиров.

По его словам, есть ряд факторов, которые приводят к образованию косточки на стопе, это как раз в области большого пальца. В первую очередь это генетическая предрасположенность. В результате поперечного плоскостопия и слабости связочного аппарата происходит распластывание переднего отдела стопы. К дополнительным факторам развития косточки на стопе относятся неправильная обувь, перегрузка или травмы стопы, лишний вес и профессиональная деятельность.

«У женщин деформация большого пальца, по статистике, встречается значительно чаще. Не последнюю роль в этом играют модные тенденции: многие женщины любят носить туфли на высоком каблуке (более 4 см) и с узким носком. А ведь при постоянном ношении такой обуви меняется биомеханика шага, нагрузка на стопу распределяется неравномерно, что и приводит к костному наросту на пальце. Со временем под давлением разрастающейся шишки большой палец начинает сильно смещаться к остальным», — отметил Зохиров.

Но косточка на пальце (по-научному hallux valgus) — частая проблема не только у любительниц шпилек. У некоторых людей, чья профессия связана с регулярной нагрузкой на стопу, например танцоров или балерин, тоже высок риск деформации. Причем косточка нередко вырастает именно в месте старого перелома плюсневой кости.

Еще один неблагоприятный фактор — хронические заболевания суставов. Ревматоидный артрит или артроз имеют свойство постепенно разрушать суставы стопы, ослабляя костно-связочный аппарат. У молодых людей такие изменения могут быть едва заметны, но с возрастом только усиливаются. Шишка не просто портит внешний вид, а становится источником постоянной боли и затрудняет подбор обуви.

«Если кажется, что шишка пройдет сама или помогут ортопедические стельки, это заблуждение. Ортопедические стельки могут замедлить прогрессирование деформации, но не могут избавить от уже имеющихся проблем. В запущенных случаях боль при ходьбе становится невыносимой, человек начинает меньше двигаться, появляется хромота. Единственный выход в такой ситуации — хирургическая операция», — предупредил травматолог.

Современная ортопедия предлагает разные методы лечения halluxv algus, один из них — остеотомия. Травматолог-ортопед корректирует положение плюсневой кости, фиксируя ее специальной конструкцией, как правило, винтами или спицами. После операции стопа восстанавливает правильную форму, и боль исчезает.

«Чтобы нога восстановилась быстрее, мы рекомендуем пациентам носить ортопедическую обувь Барука. У нее необычная конструкция: подошва на средней и задней части обуви, а передняя часть стопы как бы парит в воздухе. Благодаря конструкции обуви центр тяжести переносится с переднего отдела стопы на задний, нагрузка распределяется равномерно, что позволяет ходить с первых дней после операции, и заживление идет гораздо быстрее. Уже через две-три недели после операции пациенты начинают уверенно ходить без боли и постепенно возвращаются к привычному ритму», — добавил Зохиров.

Ранее врач объяснила, почему нельзя сидеть «нога на ногу».