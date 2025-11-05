На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянка не выжила после избиения супругом за то, что отказалась готовить еду

На Алтае будут судить мужчину, избившего жену за отказ готовить
Shutterstock

На Алтае 42-летнего мужчину будут судить за избиение своей жены, которая отказалась готовить. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 22 августа дома у супругов. По версии следствия, мужчина, будучи пьяным, нанес несколько ударов по голове своей супруге из-за того, что она жаловалась на его поведение знакомым и отказалась готовить еду. В результате пострадавшую с черепно-мозговой травмой госпитализировали в медицинское учреждение, однако спасти ее не удалось. Отмечается, что до случившегося мужчина уже применял к жене физическую силу.

Нападавшего обвинили по части 4 статьи 111 УК РФ. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее россиянин избил женщину и поджег ее дом, чтобы она не обратилась в полицию.

