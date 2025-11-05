Россиянка не выжила после избиения супругом за то, что отказалась готовить еду

На Алтае 42-летнего мужчину будут судить за избиение своей жены, которая отказалась готовить. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 22 августа дома у супругов. По версии следствия, мужчина, будучи пьяным, нанес несколько ударов по голове своей супруге из-за того, что она жаловалась на его поведение знакомым и отказалась готовить еду. В результате пострадавшую с черепно-мозговой травмой госпитализировали в медицинское учреждение, однако спасти ее не удалось. Отмечается, что до случившегося мужчина уже применял к жене физическую силу.

Нападавшего обвинили по части 4 статьи 111 УК РФ. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

