Шведский аэропорт Гётеборг-Ландветтер приостановил работу

В аэропорту Гётеборг-Ландветтер приостановили прием и отправку самолетов

Аэропорт города Гётеборг в Швеции приостановил прием и отправку самолетов. Об этом рассказали ТАСС в справочной службе воздушной гавани.

«Аэропорт временно закрыт», — уточнил источник.

При этом представитель не сообщил причину закрытия и через какое время возобновится штатная работа объекта.

По его словам, семь рейсов отправили на посадку в аэропорт шведского города Мальмё и международный аэропорт Копенгагена.

Кроме того, источник в диспетчерской службе Швеции уточнил, что несмотря на временное закрытие воздушного пространства в районе аэропорта, транзитные полеты возле Гётеборга не останавливались.

Незадолго до этого газета Aftonbladet сообщила, что очевидец якобы заметил объект, похожий на беспилотный летательный аппарат (БПЛА), над воздушной гаванью.

Ранее аэропорт Брюсселя закрыли из-за беспилотника.