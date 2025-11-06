На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Поход челябинских школьников на квест с пентаграммой закончился беседой с их родителями

В Челябинской области с родителями школьников побеседовали из-за пентаграммы
В Челябинской области поход школьников на квест с пентаграммой окончился беседой с их родителями. Об этом со ссылкой на Минобрнауки региона сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел во время осенних каникул в селе Архангельское Сосновского района, когда группа шестиклассников вместе с учителем посетила квест. На фотографиях с мероприятия, появившихся в соцсетях, дети в пионерских платках сидят у игрового поля в виде пентаграммы, а вокруг нее расставлены свечи.

Отмечается, что эта активность была организована вне образовательной организации. С законными представителями несовершеннолетних после произошедшего провели разъяснительную работу — перевернутая пентаграмма является символом движения сатанизма (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена).

Ранее в Генпрокуратуре рассказали, что члены запрещенного движения сатанизма совершают преступления против детей.

