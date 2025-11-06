Россиянин надругался над знакомой в астраханской квартире

В Астрахани над женщиной надругались в квартире

В Астрахани женщина стала жертвой надругательства. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 2 октября этого года в квартире, расположенной в Ленинском районе. По предварительной версии следствия, мужчина, применяя к своей знакомой физическое насилие, совершил в ее отношении надругательство.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 132 УК РФ — иные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия. Подозреваемого задержали сотрудники правоохранительных органов. Проводятся следственные действия, детали и обстоятельства случившегося на данный момент устанавливаются.

Ранее саратовская пенсионерка обвинила 18-летнего юношу в изнасиловании.