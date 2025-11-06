До конца приема заявок на конкурс «Лидеры АПК» осталось три дня

До завершения приема заявок на конкурс «Лидеры АПК» осталось три дня. Об этом сообщили в Telegram-канале Минсельхоза России.

Отмечается, что конкурс проводится министерством совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей».

«Ведешь команду за собой, меняешь агропром или внедряешь технологии в сельское хозяйство? Тогда мы ждем именно тебя», — говорится в сообщении.

Организаторы подчеркнули, что участников конкурса ожидают включение в сообщество сильных лидеров и единомышленников, наставничество от топ-менеджеров отрасли и представителей власти, а также обучение в мастерской управления «Сенеж».

Как отметил победитель конкурса «Лидеры России-2024» Александр Исаков, внедрение инновационных технологий требует руководителей, способных интегрировать современные решения в производственные процессы.

«Конкурс «Лидеры АПК» направлен на поиск именно таких – молодых, современных, энергичных руководителей в сфере сельского хозяйства», — добавил он.