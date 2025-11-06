На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

До конца приема заявок на конкурс «Лидеры АПК» осталось три дня

Молодые лидеры АПК объединят усилия в конкурсе Минсельхоза
true
true
true
close
maxbelchenko/Shutterstock/FOTODOM

До завершения приема заявок на конкурс «Лидеры АПК» осталось три дня. Об этом сообщили в Telegram-канале Минсельхоза России.

Отмечается, что конкурс проводится министерством совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей».

«Ведешь команду за собой, меняешь агропром или внедряешь технологии в сельское хозяйство? Тогда мы ждем именно тебя», — говорится в сообщении.

Организаторы подчеркнули, что участников конкурса ожидают включение в сообщество сильных лидеров и единомышленников, наставничество от топ-менеджеров отрасли и представителей власти, а также обучение в мастерской управления «Сенеж».

Как отметил победитель конкурса «Лидеры России-2024» Александр Исаков, внедрение инновационных технологий требует руководителей, способных интегрировать современные решения в производственные процессы.

«Конкурс «Лидеры АПК» направлен на поиск именно таких – молодых, современных, энергичных руководителей в сфере сельского хозяйства», — добавил он.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами