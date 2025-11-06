На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На коже женщины после самолечения появились змеиные узоры

SCMP: на коже китаянки появились змеиные узоры после 10 лет самолечения
true
true
true
close
Douyin

В Китае у женщины после самолечения появились змеиные узоры на коже, пишет South China Morning Post.

Как пишут СМИ, 40-летняя женщина поступила в больницу с обширными пурпурно-красными узорами, покрывающими все ее тело, которые врачи описали как похожие на «змеиную кожу». Как рассказала китаянка, проблемы с кожей у нее начались в 2015 году с зуда и красных пятен на ноге. Однако вместо обращения к врачу она купила через интернет крем, который рекламировали как «чистое травяное средство», способное вылечить любые кожные заболевания.

«Когда я впервые начала его использовать, эффект против зуда был потрясающим. Я подумала, что наконец нашла нужное лекарство», — рассказала пациентка.

Она использовала крем непрерывно в течение десяти лет, потратив на него в общей сложности $14 тысяч. Но в последнее время ее состояние резко ухудшилось. Помимо поражений кожи, у нее появились отеки, тошнота, рвота и онемение рук.

После осмотра дерматолог диагностировал у китаянки вторичную недостаточность коры надпочечников. Это серьезное состояние, при котором надпочечники не производят достаточного количества гормонов. Врач объяснил, что многие так называемые «травяные» мази, продающиеся в интернете, содержат мощные стероиды, о которых не предупреждает производитель.

«Стероиды действительно могут быстро облегчить зуд и покраснение, но длительное применение приводит к кожной зависимости, а со временем накапливаются в организме, подавляя функцию надпочечников и нанося необратимый вред», — предупредил медик.

После курса лечения в больнице состояние пациентки начало улучшаться.

Ранее китаянка рассказала, что продает свои ногти для изготовления средств народной медицины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами