Мужчина экономит около $260 в месяц, собирая в лесу крапиву, лесные грибы и одуванчики

Британец экономит около $260 в месяц, собирая в лесу крапиву, лесные грибы и одуванчики, пишет Metro.

Льюис Пиду, шеф-повар из Бристоля, начал ходить за ягодами вместе с отцом еще в детстве, но серьезно увлекся собирательством около двадцати лет назад. Сейчас дикие ингредиенты составляют около 20% его рациона, а кулинарный репертуар мужчины включает в себя такие необычные блюда, как пакора из крапивы, блинчики из желудей и карри из нута и крапивы.

«Сегодня собирательство рассматривается как узкоспециализированное хобби, но именно так выживали наши предки. Это часть каждого из нас», — рассуждает британец.

Экономия от такого образа жизни весьма ощутима. По словам Пиду, весной, когда природа наиболее щедра, он экономит около $260 месяц на покупках в супермаркете. В холодные месяцы, когда найти пропитание сложнее, эта сумма снижается до $160.

Несмотря на предупреждения экспертов о том, что «собиратели из среднего класса» опустошают леса, Льюис считает, что главная проблема — это уничтожение самих диких мест. Он призывает людей к ответственности и «брать в лесу только столько, сколько нужно».

Ранее британка отказалась от походов в магазин и занялась собирательством.