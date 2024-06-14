Британка отказалась от походов в магазин и занялась собирательством

Британка практически отказалась от походов в магазин за продуктами и собирает пищу в лесу, пишет Mirror. По словам женщины, в ее рацион входят даже несъедобные грибы.

Мадара Райли рассказала, что открыла для себя собирательство, когда ей исполнилось шесть лет. Она вспоминает, что впервые узнала про это от своей бабушки, которая взяла ее с собой в лес за грибами.

Теперь британка занимается этим профессионально, продавая грибы, травы и ягоды в интернете. Вообще женщина призналась, что практически всю еду она берет из леса, а не в магазине.

Райли добавила, что употребляет в пищу в том числе и ядовитые грибы. Женщина объясняет, что если их приготовить правильно, то они не представляют опасности для человека.

«Некоторые люди шокированы, когда я собираю ядовитые грибы, но я обучена и знаю, как правильно их готовить, чтобы они безопасны для еды», — прокомментировала Райли.

Ранее врачи объяснили, в каких случаях опасно собирать даже съедобные грибы.