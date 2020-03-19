Очень деньги нужны: как россиянка убила почтальона

В Тамбовской области 46-летнюю женщину, убившую и ограбившую почтальона, приговорили к 15 годам лишения свободы, сообщает областной СК.

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По данным следствия, 6 марта 2019 года в селе Большое Шереметьево Пичаевского района 61-летняя почтальон пришла к матери осужденной, чтобы выдать ей пенсию.

На террасе дома женщину встретила дочь пенсионерки. Почтальон передала ей денежные средства и собиралась уходить, однако в это время обвиняемая нанесла потерпевшей несколько ударов молотком по голове, от чего женщина скончалась на месте.

После совершения расправы преступница похитила из сумки жертвы 54 тыс. рублей, предназначавшиеся для пенсионных выплат односельчанам. По данным следствия, с помощью этих денег женщина собиралась отдать долги – у нее были финансовые трудности из-за отсутствия работы.

От тела почтальона осужденная избавляться не стала – она просто перенесла его в чулан и накрыла находившимися рядом вещами, после чего покинула место преступления.

«После убийства женщина отвезла свою дочь в Пензенскую область, а также съездила к старшей дочери, которая живет в Пензе. Осужденная передала ей 40 тыс. рублей из похищенных денег для того, чтобы она могла погасить имевшиеся у нее долги, после чего спокойно вернулась обратно к себе домой», — сообщили в прокуратуре Тамбовской области.

На следующий день, 7 марта, родственники убитой обратились в правоохранительные органы с заявлением о пропаже женщины. Полицейские, опросив соседей, смогли установить, что последним местом, где видели почтальона, был дом матери осужденной. В этот же день, спустя несколько часов, полиция обнаружила тело пропавшей и саму преступницу.

Жительницу Пичаевского района осудили на 15 лет исправительной колонии общего режима по статьям «Убийство» и «Разбой».

Это не первый случай нападения на почтальонов. Так, в Тюмени в январе 2017 года 74-летняя Марина Кондрашкина ударила электрошокером сотрудника почты, который принес ей пенсию.

После нападения злоумышленница обмотала потерпевшего скотчем и похитила у него более 3 млн рублей. После этого она взяла билеты в Таиланд, куда улетела отдыхать вечером того же дня.

Только спустя три дня связанного мужчина обнаружили соседи преступницы – именно они обратились в полицию.

По данным следствия, правоохранительные органы быстро установили местонахождение Кондрашкиной и объявили ее в международный розыск. Позже полиция города Пхукет в Тайланде задержала преступницу и депортировала в Россию.

В СК сообщили, что из всех похищенных денег у пенсионерки осталось только 180 тыс. рублей. Отдыхающие на Пхукете рассказали порталу «Новые Известия», что женщина ни в чем себе не отказывала – она снимала виллу у пляжа, дважды в день пользовалась услугами личного массажиста и даже заказывала стриптиз.

По данным СК, Кондрашкина не раскаивалась в содеянном и заявляла, что ни о чем не жалеет. Пенсионерку приговорили к 5 годам колонии общего режима, однако через несколько месяцев женщину освободили по УДО.