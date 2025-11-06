На Урале трое неизвестных юношей напали на девятилетнюю девочку у школы и избили ее

В Челябинске трое юношей напали на девочку у школы и избили ее

В Курчатовском районе Челябинска трое неизвестных избили девятилетнюю девочку. Об этом сообщает Ural Press.

По словам матери школьницы, все произошло еще 31 октября. Женщина утверждает, что трое незнакомцев подкараулили ее дочь на территории образовательного лицея №5, оттащили ее к забору и избили. По словам челябинки, этот забор находится в «слепой зоне» камеры, поэтому инцидент не попал на видео. Женщина отметила, что один из юношей держал ее дочь, пока второй бил, а третий наблюдал.

Сейчас девочка сильно напугана и боится выходить из дома. По ее мнению, возраст напавших на нее молодых людей на вид от 16 до 18 лет.

В пресс-службе регионального следственного управления СК заявили, что уже ищут нарушителей. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК РФ.

