Таксист надругался над 18-летней пассажиркой в Москве

В Москве таксиста обвинили в надругательстве над пассажиркой
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Москве таксиста задержали по обвинению в надругательстве над 18-летней пассажиркой. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел 4 ноября в салоне автомобиля такси на востоке Москвы. По данным следствия, водитель воспользовался отсутствием очевидцев и совершил надругательство в отношении юной пассажирки. После содеянного злоумышленник скрылся с места.

Потерпевшая обратилась за помощью в правоохранительные органы. Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 132 УК РФ — насильственные действия сексуального характера. С фигурантом провели следственные действия и предъявили ему обвинение. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании мужчине меры пресечения в виде ареста.

Ранее татарстанский таксист надругался над пассажиркой во время поездки.

