Суд в Петербурге вынес приговор фигурантам дела о поджоге покрышек на Лиговском

Фигуранты дела о поджоге покрышек на Лиговском получили 26 лет колонии на двоих
Shutterstock

Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор в отношении Виталия Гусеева и Яна Крымского, обвиняемых в убийстве общеопасным способом с помощью поджога покрышек в парадной на Лиговском проспекте. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

По версии следствия, подсудимые действовали по наводке неизвестного, целью которого было убийство жильцов квартиры в доме №247. Крымский и его сообщник Гусеев ошиблись адресом и занесли три автомобильные покрышки на лестничную площадку третьего этажа дома №237. Они разместили шины у входов в квартиры, облили их бензином и подожгли. В результате погиб мужчина 1984 года рождения, еще нескольким жильцам был причинен легкий вред здоровью.

Как уточнили в пресс-службе объединенных судов Петербурга, Крымский вину не признал. Гусев, в свою очередь, заявил, что не имел умысла на убийство.

Суд назначил Крымскому наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в колонии строгого режима, а Гусееву — лишение свободы сроком на 12 лет в колонии особого режима.

Ранее пожилая петербурженка подожгла машину у военкомата и получила большой срок.

