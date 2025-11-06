На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина, устав от требований девушки сыграть свадьбу, засунул ее в чемодан и выкинул

В Индии мужчина засунул в чемодан и выкинул девушку, требовавшую на ней жениться
true
true
true
close
Times of India

В Индии полиция обнаружила дорожную сумку на колесах в придорожной канаве недалеко от города Сурат. Внутри находилось тело 22-летней женщины. Подозрения офицеров сразу пали на ее сожителя, 27-летнего Рави Шарму, который скрылся вместе с маленьким сыном подруги.

Вскоре мужчина был задержан. В ходе допроса он признался, что напал на сожительницу во время ссоры и начал ее душить. По словам обвиняемого, конфликт произошел на почве его нежелания официально оформлять отношения. Женщина, которая ради него ушла от мужа и переехала в другой город, настаивала на браке, что приводило к постоянным конфликтам.

После случившегося мужчина разработал план побега. Он оставил ребенка у друга, купил на железнодорожной станции большую дорожную сумку, вернулся домой, спрятал в нее тело и выбросил в безлюдном месте. Затем он забрал мальчика и сел на поезд до Бихара. Опасаясь ареста по месту жительства, он сошел с поезда в Анклешваре, откуда добрался до Дели, а затем до Фаридабада, где и был задержан.

Ранее мужчина в Индии 17 раз принудил невесту к занятию проституцией, чтобы накопить на свадьбу.

