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Мужчина 17 раз принудил невесту к занятию проституцией, чтобы накопить на свадьбу

В Индонезии девушка 17 раз переспала с незнакомцами, чтобы накопить на свадьбу
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Shutterstock

В Индонезии местный житель предстанет перед судом по обвинению в принуждении собственной девушки к занятию проституцией. Об этом сообщает Wahana News.

26-летний житель города Чикаранг минимум 17 раз заставил невесту вступить в интимную связь за деньги с незнакомыми мужчинами. По информации издания, преступник обосновывал «необходимость» таких контактов для того, чтобы собрать деньги на их свадьбу. Долгое время девушка действовала по указке абьюзера, который часто оскорблял и избивал ее, но в конечном счете не выдержала и заявила на него в полицию.

Подозреваемого задержали в частном доме, мужчина сдался без сопротивления. Предварительно он признался во вменяемых ему преступлениях, а также сообщил следователям, что продавал девушку через приложение и за каждую встречу незнакомцев с ней брал 500 тысяч рупий (около 2400 рублей).

Ранее стало известно, что в Индии мать заставила дочь восемь раз вступить в половую связь с ее сожителем.

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