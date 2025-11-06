На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач рассказал об опасности купания в ржавой воде

Врач Калюжин предупредил об опасности дерматита из-за купания в ржавой воде
George Trumpeter/Shutterstock/FOTODOM

Купание в ржавой воде может привести к кожным заболеваниям, а также кашлю и раздражению дыхательных путей из-за частиц коррозии. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Калюжин, отметив, что детям опасно использовать такую воду.

«Купание в «ржавой» воде допустимо для здоровых взрослых, но лишь эпизодически и после спуска воды до полной прозрачности. Для детей, особенно грудных и с кожными заболеваниями, не рекомендуется. Желто-оранжевая окраска свидетельствует о повышенном содержании железа и частиц коррозии труб. Это не яд, но такая вода раздражает кожу и слизистые, может обострять дерматиты, вызывать покраснение глаз, оставляет налет и создает условия для развития биопленок в системе водоснабжения. Цвет чаще появляется после ремонтов и гидроударов, когда в поток поднимается осадок. С физиологической точки зрения железо в такой воде представлено, главным образом, нерастворимыми оксидами/гидроксидами и практически не всасывается через неповрежденную кожу, поэтому системной перегрузки железом от мытья не будет. Риск локальный: суспензии и измененная минерализация нарушают липидную мантию кожи, повышают трансэпидермальную потерю воды, усиливают сухость и зуд; у детей кожа тоньше и реактивность выше. Аэрозоль душа с частицами может провоцировать кашель и раздражение дыхательных путей у чувствительных лиц (астма, риносинусит). При случайном проглатывании возможны тошнота и боли в животе», — сказал он.

По словам специалиста, кипячение не очистит ржавую воду, поэтому использовать ее для питья и приготовления пищи нельзя.

«Правила безопасного поведения: не используйте окрашенную воду для питья, приготовления пищи и чистки зубов; для душа у взрослых предварительно спускайте воду 3–5 минут до исчезновения окраски, при любом жжении или зуде прекращайте процедуру. Детей в такой воде не купайте, пока вода не станет прозрачной либо не будет альтернативного источника (например, бутилированной воды). Кипячение цвет не убирает, эффективны только фильтрация (механическая + сорбционная) и устранение причины у поставщика», — добавил он.

Ранее дачникам рассказали, как ухаживать за кожей рук после работ на участке.

