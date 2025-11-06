Дачникам рассказали, как ухаживать за кожей рук после работ на участке

Pravda.Ru: оливковое масло можно нанести на кожу рук после дачных работ

После дачных работ кожа рук требует особого ухода, после контакта с землей, водой и химией важно быстро погасить воспаление и закрыть влагу внутри. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Прежде всего они рекомендуют мягко очистить кожу с помощью теплой воды и деликатного средства без сульфатов, нанести на воспаленные участки теплое оливковое масло или компресс с подорожником, а после — сыворотку или крем с антиоксидантами.

«Закройте влагу и активы сверху. В холодный сезон ориентируйтесь на формулы из гида «зимние маски для восстановления» — на руки тоже отлично работают пленкообразующие ночные маски», — добавили в сообщении.

Днем специалисты советуют не забывать наносить солнцезащитные средства, чтобы не усиливать пигментацию.

Врач-дерматолог московского центра инновационной медицины Damas Medical Center Екатерина Каминская до этого рассказала «Газете.Ru», что осенью необходимо использовать кремы и бальзамы с церамидами, гиалуроновой кислотой и натуральными маслами.

