Инвестор назвала ТОП-5 ошибок россиян при покупке квартиры за рубежом

Россиянам не стоит самостоятельно выбирать недвижимость за рубежом и ориентироваться только на ее стоимость, рассказала «Газете.Ru» инвестор, основатель международного агентства недвижимости Meldigroup Елена Лозовая. По ее словам, лучше обратиться к специалисту, который знает рынок и его специфику в выбранной стране.

«Покупка недвижимости за границей всегда звучит красиво: море, солнце, инвестиции. Но, к сожалению, многие россияне совершают одни и те же ошибки, которые потом обходятся дорого — и не только в деньгах. Первая и самая частая ошибка — думать, что можно купить самому. Кажется, все просто: нашел красивое объявление, связался с продавцом — и готово. Но на деле все сложнее. Вы не знаете местных законов, особенностей района, не знаете, кто управляет зданием, какие у него документы и нет ли у дома долгов или юридических проблем. Иногда здание может стоять даже на земле, которая не принадлежит застройщику. Такое «самостоятельное» решение часто оборачивается большими потерями — от лишних расходов при оформлении до невозможности зарегистрировать собственность. Поэтому всегда лучше работать через местного, проверенного специалиста, который понимает рынок и несет ответственность за результат, и главное — живет постоянно в стране, а не турист-«риелтор», — пояснила Лозовская.

Вторая ошибка, по мнению эксперта — покупка недвижимости без понимания своей цели. От этого будет зависеть и страна, и регион. Если цель — получить гражданство или ВНЖ, стоит смотреть в сторону Турции, где это возможно при покупке от 150 тысяч долларов, рекомендовала Лозовская. Если хочется пассивный доход от аренды — стоит обратить внимание на Таиланд, особенно на Пхукет.

«А если вы просто влюблены в Бали и хотите приезжать туда зимой, а остальное время сдавать жилье, то важно выбрать грамотного специалиста, который проверит все документы, а УК будет заботиться об объекте, пока вас нет. Когда цель понятна, выбор становится стратегическим, а не эмоциональным. Третья ошибка — ориентироваться только на цену. Желание «купить подешевле» часто приводит к проблемам. Дешевые объекты могут скрывать регулярные расходы на ремонт крыши, труб, канализации, долги здания или низкий спрос в районе. Низкая цена почти всегда сигнализирует, что есть подвох. Возможно, инфраструктура плохо развита, а документы вызывают вопросы. Настоящая экономия — это не купить дешево, а купить надежно и с умом. Проверяйте цену вместе с агентом, сравнивайте рынок и внимательно изучайте объект. Если предложение подозрительно ниже рынка, значит, стоит разобраться, почему», — сказала Лозовская.

Еще одна ошибка — не проверять управляющую компанию. Даже если сам объект хороший и цена подходящая, важно понимать, кто им будет управлять, пояснила эксперт.

«Плохая управляющая компания может превратить вашу инвестицию в бесконечный источник проблем: плохие арендаторы, убытки, запущенные квартиры и постоянные ремонты. А еще бывает так, что в этом районе нет управляющей компании. Лучше выбирать объект, где управление уже налажено, или привлекать агентство, которое берет на себя полную ответственность за состояние и сдачу недвижимости. Пятая ошибка — думать, что нужно обязательно «пощупать» объект перед покупкой. Если вы работаете с опытным специалистом, который давно на рынке, знает застройщиков и юридические нюансы, сделку можно провести полностью дистанционно. И шестая ошибка — верить красивым обещаниям и фантастическим цифрам доходности. Когда вам говорят о 20–30% годовых от аренды, нужно включать критическое мышление. Реальная доходность от аренды — 6–10% в год, а рост стоимости зависит от того, на каком этапе вы вошли. Если вы купили готовое жилье, то прирост может быть около 10% за пять лет. Если покупка на этапе котлована — тогда возможен рост от 10 до 50% при грамотном подборе объекта», — констатировала Лозовская.

