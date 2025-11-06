На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МВД рассказали, как различить речь человека и робота

МВД: признаком искусственной речи является неправильное интонирование
true
true
true
close
lara-sh/Shutterstock/FOTODOM

Непосредственная реакция собеседника во время телефонного разговора поможет отличить живого человека от робота. Об этом рассказала на пресс-конференции начальник отделения фоноскопических экспертиз экспертно-криминалистического центра ГУМВД России по Москве Мария Зуева, передает РИА Новости.

По ее словам, следует обращать внимание в разговоре на интонирование, ошибки в употреблении сленговых слов, а также паузы между репликами.

«Естественная речь отличается непосредственным реагированием на реплики собеседника. Если во время телефонного разговора наблюдается какая-то пауза между репликами, то в это время создается искусственная речь», — отметила Зуева.

Она обратила внимание, что сейчас активно развивается компьютерная обработка звуковых сигналов и искусственное создание голосовых файлов с помощью ИИ.

Собеседница агентства отметила, что в настоящее время в экспертно-криминалистическом центре МВД работают над выявлением признаков модифицированной синтезированной устной речи и сгенерированной письменной речи.

Ранее россиянам рассказали, что общего между женскими чулками и компонентами роботов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами