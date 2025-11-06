В МВД рассказали, как различить речь человека и робота

Непосредственная реакция собеседника во время телефонного разговора поможет отличить живого человека от робота. Об этом рассказала на пресс-конференции начальник отделения фоноскопических экспертиз экспертно-криминалистического центра ГУМВД России по Москве Мария Зуева, передает РИА Новости.

По ее словам, следует обращать внимание в разговоре на интонирование, ошибки в употреблении сленговых слов, а также паузы между репликами.

«Естественная речь отличается непосредственным реагированием на реплики собеседника. Если во время телефонного разговора наблюдается какая-то пауза между репликами, то в это время создается искусственная речь», — отметила Зуева.

Она обратила внимание, что сейчас активно развивается компьютерная обработка звуковых сигналов и искусственное создание голосовых файлов с помощью ИИ.

Собеседница агентства отметила, что в настоящее время в экспертно-криминалистическом центре МВД работают над выявлением признаков модифицированной синтезированной устной речи и сгенерированной письменной речи.

Ранее россиянам рассказали, что общего между женскими чулками и компонентами роботов.