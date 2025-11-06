На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Австралии судят студентку, приклеившую глаза к скульптуре «Синяя капля»

ABC News: австралийка приклеила глаза к статуе и оказалась в суде
true
true
true
close
Amelia Vanderhorst/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Австралии женщина по имени Амелия Вандерхорст попала под суд за то, что приклеила игрушечные глаза к скандально известной городской скульптуре «Синяя капля», пишет ABC News.

Эта скульптура, изображающая мифическое существо из мегафауны и окрашенная в цвет знаменитого Голубого озера, с момента своей установки в июле 2025 года вызвала неоднозначную реакцию горожан. Негатив усугубляется ее высокой стоимостью — $136 тысяч, что совпало по времени с объявлением о повышении местных тарифов.

Согласно обвинению, подсудимая проявила «безрассудное безразличие» к возможным последствиям своих действий для произведения искусства. Полиция оценила нанесенный ущерб в сумму $2500. Власти подчеркнули, что устранение ущерба потребует от города значительных расходов, и совет намерен взыскать их с виновного.

Первое слушание по делу Амелии уже состоялось. Девушка, выступавшая в суде по телефону, заявила, что плохо себя чувствует и находится под воздействием обезболивающих, в связи с чем не стала давать показаний. Судья рекомендовала ей найти адвоката до следующего заседания, назначенного на декабрь 2025 года.

Ранее власти города в США просят людей перестать приклеивать скульптурам игрушечные глаза.

