Женщина перепутала мясо краба в своем блюде с человеческой ногой и вызвала полицию

Женщина во Франции перепутала мясо краба в своем блюде с человеческой ногой и вызвала полицию, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел, когда женщина, чье имя не называется, готовилась к ужину. Открыв контейнер с заказанным ивуарийским блюдом «футу», она с ужасом обнаружила в рагу объект, напоминавший по форме человеческую стопу. В панике, решив, что ее жизнь могла быть в опасности, она немедленно вызвала полицию.

Правоохранители оперативно прибыли на место. Однако вместо улики по жуткому преступлению их ждало забавное разоблачение. Тщательный осмотр «находки» показал, что это был всего лишь кусок краба причудливой формы. Cтражи порядка отнеслись к ситуации с юмором.

«Вы сделали наш вечер», — заявили они, по словам женщины.

После того, как француженка рассказала об этом в соцсетях, ее история стала вирусной. Позже она сделала заявление, в котором принесла извинения ресторану. В свое оправдание она сообщила, что заказывала блюдо с говядиной, а не крабом.

