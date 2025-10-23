На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жители Китая купили продукты с неожиданными «добавками» в виде зубов

SCMP: покупатели в Китае обнаружили зубы в сосисках, пельменях и пироге
Depositphotos

Жители Китая стали массово обнаруживать человеческие зубы в мясных и кондитерских продуктах. Об этом сообщает South China Morning Post.

По данным газеты, 13–14 октября в компетентные органы поступили три жалобы от разных заявителей. В одной из них женщина в провинции Цзилинь нашла в сосисках целый ряд из трех зубов. Второй случай произошел в ресторане Sanjin Soup Dumplings в городе Дунгуан: пожилой мужчина обнаружил два чужих зуба в димсамах (разновидность пельменей).

Третий инцидент зафиксирован в шанхайском магазине Sam's Club, где покупательница наткнулась на искусственный зуб с металлическим штифтом в ореховом пироге с финиками. Представитель Sam's Club выразил недоумение и отметил, что на фабрике не должно возникать подобных ситуаций. Женщине предложили компенсацию в тысячу юаней (около 11,3 тыс. рублей) за пирог стоимостью 27,8 юаня (около 306 рублей), но она отказалась, посчитав это неправильной реакцией магазина на инцидент.

Случай с зубами вызвал широкий резонанс в СМИ и соцсетях. Некоторые пользователи предположили, что зубы могли случайно попасть в продукцию из-за протезов работников фабрик. Другие высказали более мрачные версии, намекая на возможность присутствия человеческого мяса в сосисках и пельменях.

Ранее в блюдах вьетнамского кафе нашли кишечную палочку.

