Нейросеть Сбера успешно сдала экзамен в Кубанском государственном аграрном университете

GigaChat Сбера обучился на 8 факультетах в аграрном вузе
puli juli/Shutterstock/FOTODOM

Нейросеть Сбера GigaChat обучилась на 8 факультетах и успешно сдала выпускной экзамен по направлению «Агробиотехнологии и устойчивое сельское хозяйство» в Кубанском государственном аграрном университете (КубГАУ), сообщает пресс-служба Сбера.

По итогам экзамена нейросеть Сбера показала уровень знаний бакалавра.

В первой части экзамена GigaChat проходил тестирование из 15 вопросов, а вторая часть состояла из 10 открытых практических вопросов, на которые нужно было дать развернутые ответы.

Нейросеть обучалась по 8 направлениям, среди которых агрономия, агрохимия, аквакультура, ветеринария, зоотехния, лесное дело, садоводство и производство пищевых продуктов.

Ответы модели оценивала комиссия под руководством академика РАН, профессора, ректора КубГАУ Александра Трубилина. По итогам тестирования GigaChat верно ответил на большинство вопросов и получил оценку «хорошо».

«Успешная сдача выпускного экзамена в КубГАУ дает нашим клиентам возможность внедрять конкретные AI-инструменты на базе GigaChat для решения практических задач в АПК. По сути, мы создаем персонального помощника для отрасли, который сможет предотвращать заболевания растений и животных, оптимизировать условия их содержания и брать на себя многие рутинные задачи», — рассказала управляющий директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка, лидер отрасли «АПК» Татьяна Крейтор.

