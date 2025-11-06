В российском регионе суд обязал губернатора уволить замминистра юстиции

Благовещенский городской суд Амурской области удовлетворил иск прокуратуры и обязал губернатора региона Василия Орлова снять с должности первого заместителя министра юстиции в связи с утратой доверия из-за коррупционного нарушения. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства в Telegram-канале.

Надзорное ведомство выяснило, что в 2021 году первый заместитель министра юстиции Амурской области в нарушение закона купила иностранные ценные бумаги, которыми распоряжалась до 2025 года. На сайте министерства юстиции региона указано, что у министра есть два первых заместителя — Светлана Бартулева и Ольга Гончарова. Согласно картотеке суда, иск касается Бартулевой.

Госслужащим определенных должностей запрещено иметь иностранные финансовые инструменты (акции, облигации, паи и пр.). В этот перечень входит и должность первого заместителя министра юстиции Амурской области, подчеркнули в прокуратуре.

Отмечается, что правительство области не обнаружило нарушений в действиях первого замминистра. Тогда прокуратура обратилась в суд.

«Исковые требования прокуратуры удовлетворены.

Решение суда в законную силу не вступило.

Ранее Хинштейн выразил недовольство, что за взятки уволили мало чиновников.