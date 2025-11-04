На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Молодая мать потеряла сознание во время конкурса на собственном дне рождения

В Колумбии женщина потеряла сознание во время конкурса на своем дне рождения
Ecanoguz/Shutterstock/FOTODOM

В Колумбии 23-летней девушке понадобилась помощь медиков после конкурса на ее дне рождения в ночном клубе. Об этом сообщает The U.S. Sun.

По данным издания, молодая мать решила принять участие в челлендже, где ей предлагалось выпивать разный алкоголь за непродолжительное время. Например, употребить двойную порцию ликера за пять секунд, пить пиво без остановки и другие. Под конец она должна была выпить восемь рюмок, но осилила только три.

В этот момент она почувствовала недомогание. Она стала рвать и в результате потеряла сознание. При этом, когда друзья пытались доставить ее в больницу, таксисты не останавливались.

В результате она все же попала в медучреждение. Врачи несколько раз пытались реанимировать ее, но не смогли. У нее произошли необратимые изменения в мозге, ее отключили от аппаратов жизнеобеспечения спустя пять дней.

Соответствующий челлендж девушка решила выполнить, чтобы заработать деньги для друга. За победу она могла получить £300 (чуть более 31 тысячи рублей). У пострадавшей остался ребенок.

Ранее молодой человек впал в кому после глотка из банки пива и не выжил.

