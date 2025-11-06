На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Учитель изготовил для ученика протез руки, напечатанный на 3D-принтере

В США учитель изготовил для ученика протез руки, напечатанный на 3D-принтере, пишет Good News Network.

Как рассказал Скотт Джонсон, он обратил внимание на своего ученика Джексона Фармера, родившегося без правой руки. При этом мальчик носил косметический протез, который не выполнял никаких функций. Имея в своем распоряжении школьную лабораторию с 3D-принтерами, учитель решил тайно создать для ребенка функциональный протез кисти. На эту разработку у него ушел практически год.

Результатом кропотливой работы стала легкая и прочная конструкция из биопластика. По словам Джонсона, ее уникальность — в простоте и эффективности. Пальцы руки приводятся в движение с помощью лески и резинок и управляются легким движением запястья: сгибание — захват, расслабление — раскрытие. Для работы не требуются батарейки или моторы.

«Я не хотел, чтобы он чувствовал что-то тяжелое на запястье. Я хотел, чтобы он мог играть, поэтому все довольно легкое», — пояснил свой подход Скотт.

Когда проект был завершен, а Джексон уже перешел в четвертый класс, учитель преподнес ему свой подарок. Важным преимуществом изобретения стала его доступность. Себестоимость протеза составляет всего $20, а любую сломанную деталь можно быстро и дешево напечатать заново.

Ранее пострадавшему в аварии мужчине напечатали часть лица на 3D-принтере.

